На юге России в ближайшие дни прогнозируют осадки и гололедицу

В некоторых районах Краснодарского края ветер усилится до 29 м/с

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Осадки и гололедица прогнозируются на юге России, в частности в Крыму и Краснодарском крае. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные и понедельник очень сложная погода прогнозируется на юге России, в частности в Краснодарском крае и Крыму, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, сильная гололедица и гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 24 метров в секунду. 21 января, а также ночью и утром 22 января, исключая Черноморское побережье, ожидается очень сильный снег", - сказал он.

По словам Вильфанда, в отдельных районах южной половины Краснодарского края ветер усилится до 29 м/с, на малых реках и водотоках южной территории Краснодарского края и на реках, впадающих в Черное море, ожидается подъем уровня воды.

Метеоролог также рассказал, что на юге европейской части России ожидаются резкие колебания температуры и прохождение нескольких фронтальных разделов с понижением температуры до отрицательных значений. "Ночные температуры отрицательные от 3 до 8 градусов, дневные около нулевой отметки, местами ниже", - добавил он.