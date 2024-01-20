МЧС России предложило приспособить для укрытия населения близлежащие помещения

В ведомстве отметили, что соответствующий проект постановления правительства проходит согласование

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. МЧС России подготовило проект постановления правительства, которым предлагает приспособить для укрытия населения близлежащие помещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны". Разработчиками предложено приспособить близлежащие помещения для укрытия населения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что документ проходит согласование.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день наиболее эффективным и безальтернативным способом защиты людей по месту жительства являются укрытия в заглубленных помещениях, которые находятся вблизи от мест их проживания. "Для этого достаточно обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения (вода, канализация, освещение, вентиляция, отопление)", - отметили в ведомстве.

Основные требования к заглубленным помещениям, пригодным для укрытия населения, впервые изложены в ГОСТ, утвержденном в 2023 году. Документ вступит в силу с марта.