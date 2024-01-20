В Якутии для подготовки к ЕГЭ запустили проект "Цифровая школа"

Он охватит 36 районов республики

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Проект для дистанционной подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по шести предметам начал работать в Якутии на базе Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия) имени С.Н. Донского - II. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"На базе института создан учебный центр с применением дистанционных технологий для улучшения академических результатов для обучающихся 11 классов с низкими результатами ГИА (государственной итоговой аттестации) по шести учебным предметам: профильная математика, физика, химия, биология, информатика, обществознание", - рассказали в пресс-службе.

В институте уточнили, что создано сетевое профессиональное сообщество, которое обеспечивает доступную и качественную подготовку к ЕГЭ неуспевающих обучающихся в учебных заведениях с ресурсными дефицитами. "В данное время в учебном центре занимаются 630 учащихся из разных улусов, работает 31 сетевой учитель", - добавили в пресс-службе.

Количество обучающихся планируется расширить до 2 тыс. Проект охватит 36 районов Якутии, в том числе 13 арктических улусов.