На юге России и Северном Кавказе ожидаются дожди и метели

Непогоду принесет холодный фронт

ТАСС, 20 января. Холодный фронт принесет в выходные дни на юг России и Северный Кавказ дожди и снег, местами сильные. В начале следующей недели температура воздуха в южных регионах станет ниже климатической нормы на 2-5 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В выходные дни юг России окажется в зоне холодного фронта, в регионах пройдут дожди, закружат метели. Осадки местами будут сильными, особенно в воскресенье. Затем придет похолодание, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 2-5 градусов", - сказала она.

Интенсивные дожди пройдут в субботу в Крыму, до 25 м/с усилится ветер. К утру воскресенья похолодает до нуля градусов, дожди перейдут в мокрый снег. В понедельник и вторник столбики термометров будут держаться на отметке 2-3 градуса тепла. Сильные дожди с мокрым снегом пройдут и в Краснодарском крае в выходные дни, возможны происшествия, связанные с налипанием мокрого снега. На черноморском побережье ветер усилится до 22 м/с. В начале недели по ночам температура воздуха опустится до 6-8 градусов мороза, днем - до 2 мороза без осадков. Ситуацию на дорогах осложнит гололедица.

В Сочи - дожди и в выходные дни, и в начале следующей недели. В субботу в городе-курорте - до 12-14 градусов тепла, в воскресенье - до 7-9 градусов тепла. В Ростове-на-Дону в субботу начнутся дожди при температуре до 6-8 градусов тепла, к ночи они перейдут в снег. В ночь на воскресенье - до 1 градуса мороза. Осадки прекратятся, и до среды в областном центре будет и днем, и ночью держаться мороз.

Сильные дожди с мокрым снегом, затем снег прогнозируют в Ставропольском крае. В Ставрополе к утру воскресенья похолодает до нуля градусов, в понедельник и вторник в дневные часы будет всего 2-3 градуса тепла. Во Владикавказе в субботу будет еще солнечно и до 10 градусов тепла, с воскресенья - снег. Во вторник в республиканском центре Северной Осетии - Алании осадки прекратятся, по ночам температура воздуха будет составлять 8-10 градусов мороза, в дневные часы - до 6 градусов мороза.

Дожди, мокрый снег и снег, усиление ветра также прогнозируются в выходные в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.