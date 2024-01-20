Российские кадеты станут в Индии гостями парада в честь Дня республики

Во встрече принимают участие представители 25 государств.

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Делегация кадетов из России прибыла в Индию на международную встречу, посвященную празднованию Дня республики, который страна отмечает 26 января. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Нью-Дели, всего во встрече принимают участие представители 25 государств.

"Россию представляют кадеты из Санкт-Петербургского нахимовского училища и Петербургского филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ. Пятеро нахимовцев и пять воспитанниц. В делегацию также входят два преподавателя", - сказали в пресс-службе посольства.

Российские кадеты вместе с учащимися из других стран станут гостями на торжественном параде в честь Дня республики 26 января. Индийская сторона также покажет гостям достопримечательности и исторические города Индии, указали в посольстве. В программе посещение исторических городов Агра, где расположен знаменитый Тадж-Махал, Джайпур со старинным комплексом Розового города и осмотр достопримечательностей столицы Дели. Предусмотрены также спортивные соревнования. Поездка продлится до 29 января.

Это уже второй визит российских кадетов и воспитанниц в Индию, первый состоялся в январе 2023 года, а затем Россию посетили учащиеся Индийского кадетского корпуса.