Глава Крыма поздравил жителей региона с Днем республики

Сергей Аксенов напомнил, что референдум за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза, который состоялся 20 января 1991 года, стал первым шагом к восстановлению единства русского мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Референдум, который состоялся в 1991 году в Крыму, стал первым шагом к восстановлению единства русского мира. Об этом, поздравляя жителей Крыма с Днем республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Сегодня мы отмечаем День Республики Крым. 20 января 1991 года крымчане в ходе первого на территории СССР референдума высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза. <…> Сегодня мы называем референдум 1991 года нашим первым шагом домой. Но это был и первый шаг к восстановлению единства Русского мира, проявление воли его народов, которую не смогли и никогда не смогут сломить наши враги", - написал он.

По словам Аксенова, именно поэтому сегодня на Родину вернулись и другие исконно русские земли - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

"Главной движущей силой референдума было стремление к единству с Россией. А еще - политическая мудрость и здравый смысл наших земляков, которые уже тогда понимали, какой катастрофой обернется распад великой страны. Образно говоря, дети хотели жить с матерью, а не со злобной и лживой соседкой - Украиной. Что дальше? Пока - многоточие", - добавил глава Республики Крым.