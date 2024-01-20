В аэропорту Казани из-за непогоды отменили вылет девяти рейсов

В республике продолжаются снегопады

ТАСС, 20 января. Отправка девяти авиарейсов отменена в аэропорту Казани, сообщается на онлайн-табло авиаузла. В республике продолжаются снегопады.

Так, 20 января отменены вылеты из Казани в Тобольск, Стамбул, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Сочи и четыре рейса в Москву (Шереметьево).

Задерживаются семь авиарейсов из Казани: до Москвы, Стамбула, Бишкека, Дубая, Шарм-Эш-Шейха - и два рейса до Санкт-Петербурга.

На сайте аэропорта Казани ранее сообщалось, что в Татарстане сложилась сложная метеорологическая обстановка: порывы ветра достигают 23 метров в секунду, временами видимость составляет от 500 до 2 000 метров. В воздушной гавани пояснили, что командиры экипажей принимают решение о выполнении посадки с учетом фактических метеоусловий. Уточняется, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и аэропорта, выдают напитки и питание. Пассажирам с детьми предоставляются услуги комнаты матери и ребенка.

На сайте федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" сообщается, что днем 20 января на территории республики ожидаются сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее. По прогнозу порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в Казани - до 15-18 метров в секунду.