В Республике Алтай в 2024 году завершат строительство питомника для снежных барсов

Он позволит сохранить и увеличить популяцию этих животных в РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Строительство питомника для снежных барсов завершается в этом году на территории Республики Алтай, он начнет свою работу в 2024 году. Питомник позволит сохранить и увеличить популяцию ирбисов в РФ, сообщил ТАСС глава попечительского совета национального парка "Сайлюгемский", управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов.

"Сейчас на территории Республики Алтай заканчивается строительство питомника при активном содействии правительства Республики Татарстан и межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". Там животные смогут проходить адаптацию и необходимое лечение, а после выпускаться на волю", - сказал Узденов в рамках дня снежного барса на выставке-форуме "Россия".

Собеседник отметил, что питомник будет запущен в этом году, а его площадь составит около 4 тыс. га. Узденов напомнил, что в России в настоящее время на воле обитает всего 75 особей ирбиса.

Также, по словам Узденова, с 1 февраля будет расширена граница национального парка "Сайлюгемский", что также может благоприятно сказаться на увеличении популяции ирбисов. Он уточнил, что при расширении территории заповедника не будет ограничена хозяйственная деятельность для жителей данной территории, однако под ограничение попадет горнорудная деятельность.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология". Минприроды России разработало и утвердило методические рекомендации по учету краснокнижных хищников. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, а в мире не более 4 тыс.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.