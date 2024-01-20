Попавших в трудовое рабство в Мьянме граждан Таджикистана вернули на родину

В управлении информации и печати Министерства иностранных дел республики отметили, что с мужчинами проводят реабилитационно-психологическую работу

ДУШАНБЕ, 20 января. /ТАСС/. Трое граждан Таджикистана, попавшие к торговцам людьми в Мьянме, усилиями таджикского посольства в Малайзии при содействии международных организаций возвращены на родину. Об этом сообщает управление информации и печати Министерства иностранных дел республики.

"20 января 2024 года посольством Республики Таджикистан в Малайзии в сотрудничестве с королевскими властями Таиланда, посольством Мьянмы в Малайзии, а также международной организацией по миграции и международной миссией юстиции трое граждан Таджикистана, ставших жертвами торговли людьми в Мьянме, были возвращены на родину из Мьянмы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчины попали в трудовое рабство и в настоящее время с ними проводят реабилитационно-психологическую работу.

Как пояснил ТАСС официальный представитель МИД Шохин Самади, группа преступников в Telegram-канале пообещала гражданам Таджикистана высокие заработки и хорошие условия труда в Таиланде. Прибыв на место, мужчины были незаконно вывезены в Мьянму, где были проданы в трудовое рабство. Сотрудники таджикского посольства провели несколько встреч с посольством Мьянмы в Малайзии и вернули соотечественников в Таиланд, откуда репатриировали их на родину.

МИД республики выразил благодарность властям Таиланда и Мьянмы, а также международным организациям "за оказанную помощь в защите прав и интересов граждан Республики Таджикистан и содействие в их возвращении на родину".

По данным МВД республики, в первом полугодии 2023 года зарегистрировано 34 преступления, связанного с торговлей людьми, что на 26 преступлений больше, чем за аналогичный период 2022 года.