Машков и Лысенко проводят встречу с гражданами в приемной избирательного штаба Путина

Общественная приемная располагается в Центральном доме предпринимателя в Москве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, народный артист РФ Владимир Машков и главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко проводят встречу с гражданами в общественной приемной при штабе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Общественная приемная избирательного штаба Путина располагается в Центральном доме предпринимателя в Москве.

Общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начала свою работу одновременно с единым кол-центром 9 января. В кол-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны, среди них - участники молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской Республики и Республики Марий Эл.

Свои предложения и наказы граждане могут передать по круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85 и адресу электронной почты vopros@putin2024.ru. Предложения в общественную приемную также можно передать по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 47, с 10:00 до 17:00 мск со вторника по субботу включительно.