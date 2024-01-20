Они пройдут в разных точках города

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 90 мероприятий, среди которых бесплатные экскурсии, концерты и фестивали, будут организованы в Москве с 24 по 26 января по случаю Дней студенчества. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества - с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне. Сегодня в Москве проживают больше 3,2 млн молодых людей", - написал он.

Как уточняется на портале мэра, празднования пройдут в разных точках города. Студентов будут ждать на ВДНХ и в парках, поздравлять в метро и спортивных комплексах, приглашать на ознакомительные прогулки по университетам. Вход на многие мероприятия будет свободным и для обладательниц имени Татьяна.

В частности, 24 января в 18:00 на площадке Московского молодежного центра "Планета КВН" состоится финал городского конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы", а 25 января в 17:00 столичных студентов будут ждать на самом большом городском катке в Парке Горького. Они смогут бесплатно покататься на коньках и поучаствовать в интерактивном квесте. 26 января молодые люди смогут поддержать студенческие команды, которые примут участие в спортивно-интеллектуальном мероприятии "Студгонка" в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета.

С 24 по 28 января в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" пройдет несколько мероприятий, посвященных Дню российского студенчества, желающие смогут узнать больше о городских молодежных проектах, волонтерстве, карьерном развитии и медиаиндустрии, принять участие в творческом мастер-классе и интерактивах. 25 января в 18:30 состоится концерт победителей и лауреатов фестиваля "Московская студенческая весна".

Свои мероприятия в честь Дня российского студенчества подготовили и столичные библиотеки и культурные центры. День российского студенчества отмечают ежегодно 25 января.