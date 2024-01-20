В ФРГ в 2023 году число заявлений о предоставлении убежища превысило показатель 2016 года

В 2016 году их количество составило около 280 тыс., а в 2023 году - 324 636

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Количество поданных заявлений о предоставлении убежища в Германии в прошлом году превысило показатель 2016 года, когда Европа боролась с миграционным кризисом. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

В 2023 году в Германии было подано 324 636 так называемых ходатайств о предоставлении убежища. В 2016 году их было около 280 тыс. Поскольку некоторые мигранты, подавшие заявление о предоставлении убежища, отправляются в другие соседние страны, не все из них впоследствии направляют заявку. Есть также заявители, которые никогда не просили убежища, например, дети, рожденные у просителей убежища вскоре после въезда в страну, для которых также подается заявление о предоставлении убежища.

Самой многочисленной группой просителей убежища в 2023 году, как и на протяжении многих лет, были сирийцы. Заявления подали 103 тыс. человек - значительно больше, чем за все годы, начиная с 2016 года. Второй по величине группой просителей убежища в прошлом году были турки (61 тыс. заявлений). Из-за исторически сильной иммиграции в поисках убежища, найма "гастарбайтеров" и воссоединения семей Турция является наиболее важной страной происхождения для людей с миграционным прошлым, живущих в Германии.

19 января Бундестаг (парламент ФРГ) утвердил законопроект об упрощении получения гражданства, предложенный ранее коалицией в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае "особых интеграционных достижений" это будет возможно через три года. Кроме того, соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Действующие пока что правила подразумевают отказ от первого гражданства. Не сможет получить немецкий паспорт тот, кто совершил в прошлом преступления на почве расизма и антисемитизма.