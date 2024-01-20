Хуснуллин заявил, что темпы модернизации ЖКХ начнут обгонять износ сетей в 2024-2025 годах

Вице-премьер РФ отметил, что эта отрасль - "одна из самых отсталых и проблемных сегодня в экономике страны, но при этом имеющая огромный потенциал роста"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Темп износа жилищно-коммунального хозяйства в России пока превосходит скорость его модернизации, однако к 2024-2025 годах этот тренд предстоит переломить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии в рамках Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента. Пока в целом износ инженерных коммуникаций в стране происходит больше, чем мы вкладываем. Я надеюсь, что за 2024-2025 год мы этот тренд должны переломить в позитивную сторону", - сказал он.

По словам Хуснуллина, эта отрасль - "одна из самых отсталых и проблемных сегодня в экономике страны, но при этом имеющая огромный потенциал роста".

Вице-премьер напомнил, что правительство предметно занималось проблемой модернизации ЖКХ в стране в последние годы, и на эту цель удалось найти дополнительные средства за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов. "Тяжелейшая программа. И она для нашей отрасли, для Минстроя является ключевой на ближайшие годы", - резюмировал Хуснуллин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.