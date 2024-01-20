Президент РФ отметил, что в городе рождалась тысячелетняя российская государственность

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 80-летием освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, отметив, что священный долг россиян - сохранить историческую правду о подвиге поколения победителей и помнить, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со знаменательной датой - 80-летием освобождения Великого Новгорода. Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что для сохранения памяти важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведет архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины. Он выразил уверенность, что эта масштабная работа будет продолжаться по всей России, в том числе на Новгородчине. "Наш священный долг - хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания", - отметил глава государства.

"В народной памяти навечно останется подвиг солдат и офицеров, бойцов партизанских отрядов, новгородцев - всех, кто защищал и освобождал Великий Новгород, своим подвижническим трудом восстанавливал город, его памятники и святыни, разрушенные врагом, который хотел не просто истребить наш народ, но и уничтожить его историю", - уточнил президент.