Лукашенко рассказал о полученной травме во время колки дров

Президент Белоруссии не сможет принять участие в хоккейном матче против команды Могилевской области

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о полученной во время колки дров травме ноги, из-за которой теперь не сможет участвовать в хоккейном матче против команды Могилевской области.

"Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню. Ходил, ходил - вроде ничего. А потом…", - рассказал Лукашенко, видеофрагмент высказываний которого разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

В сообщении Telegram-канала отмечается, что Лукашенко в связи с травмой не сможет в субботу принять участие в хоккейном матче против команды Могилевской области. Команда президента Белоруссии вместе с командой Минской области занимают первую строчку в турнирной таблице. У обеих команд в настоящее время по девять очков.