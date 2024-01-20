В Сочи прогнозируются сильные осадки, вероятны подтопления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд при этом отметил, что сильный снег в горных районах создает хорошие условия для горнолыжников

ТАСС, 20 января. Опасные погодные явления прогнозируются в Сочи в ближайшие сутки, в частности, сильные осадки, возможны подтопления и схождение лавин в горных районах. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируются опасные метеорологические явления в Сочи. Ожидается сильный дождь с грозой и усиление ветра до 17 м/с. В предгорье и самом городе также ожидается сильный мокрый снег и очень сильный снег, который нарушит жизнедеятельность в этих районах", - сказал он, отметив, что большое количество осадков в виде дождя и мокрого снега приведут к "вздутию" горных рек в районе Сочи и вероятному подтоплению.

По словам метеоролога, сильный снег в горных районах создает хорошие условия для горнолыжников. "Однако сильный мокрый снег создает лавиноопасность, поэтому внимательным образом необходимо слушать предупреждения, которые исходят от территориальных структур Росгидромета", - предупредил он.

Вильфанд подчеркнул, что предупреждения будут действовать начиная с сегодняшнего дня и в течение 21 января.