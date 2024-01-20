В ГД пройдет совещание о возможности удаленной работы без больничных в случае болезни

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что такую возможность стоит предусмотреть для отдельной категории работников, не нарушая их прав и не ставя под угрозу жизнь и здоровье больного

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Возможность удаленной работы сотрудников в случае болезни без оформления больничного листа будет обсуждаться на следующей неделе на совещании в Госдуме. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы договорились провести такое межведомственное совещание на следующей неделе, где будет представлено руководство Министерства здравоохранения [РФ], Министерства труда [РФ], руководство Социального фонда, члены комитета. Мы обсудим существующую правоприменительную практику, разберем конкретные примеры и выйдем уже на некоторые предложения, каким образом необходимо скорректировать действующее законодательство - Трудовой кодекс, закон о занятости - если потребуется, либо достаточно будет неких разъяснений министерств. Обязательно все это обсудим с социальными партнерами и уже предложим сформулированное решение", - сказал парламентарий.

По его словам, такую возможность стоит предусмотреть для отдельной категории работников, не нарушая их прав и не ставя под угрозу жизнь и здоровье больного.

Ранее руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев заявил ТАСС, что законодательное закрепление инициативы, предусматривающей в случае болезни работника возможность удаленной работы без оформления больничного, поможет легально предусмотреть такую возможность для сотрудника. Накануне глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу. В Telegram-канале СПЧ отмечается, что в Госдуму в весеннюю сессию планируют внести законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ, которые позволят заболевшим работникам выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа.