В Мурманской области закрыли движение по дороге к Териберке

Ограничение ввели из-за метели и сильного ветра

ТАСС, 20 января. Проезд по автодороге к Териберке, а также по дороге Кола - Серебрянские ГЭС в Мурманской области закрыты из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"20 января 2024 года с 14:00 [мск] закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС (км 32 - км 136 + 570) и автоподъезд к селу Териберка (км 0 - км 38+260) по погодным условиям (усиление ветра, снег, метель, отсутствие видимости) ", - говорится в сообщении.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, является популярным у туристов. Оно стало известным после съемок фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска.