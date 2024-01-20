В Москве в крещенских купаниях приняли участие около 60 тыс. человек

Всего в городе было организовано 42 площадки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Крещенские купания в Москве прошли без происшествий, в них приняли участие около 60 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Безопасность крещенских купаний в Москве обеспечена в полном объеме <...>. В мероприятиях, связанных с крещенскими купаниями, приняли участие около 60 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, случаев гибели и травматизма в период крещенских купаний на городских водных объектах не зарегистрировано. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все места проведения купаний, всего в городе было организовано 42 площадки. Спасатели сопровождали людей к проруби и обратно. Уточняется, что в обеспечении безопасности купаний были задействованы более 1,4 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения.