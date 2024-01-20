В онкодиспансере Севастополя пройдет проверка из-за инцидента с водоснабжением

Губернатор Михаил Развожаев также уточнил, что пациентам не нужно покидать онкодиспансер, подвоз воды уже организован в приоритетном порядке

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести служебную проверку в онкодиспансере города после того, как руководство лечебного учреждения предложило ряду пациентов его покинуть в связи с перебоями в водоснабжении.

"Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой либо чтобы родственники привезли воду в больницу. Это совершенно недопустимая ситуация. Главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание, поручил провести служебную проверку. Считаю своим долгом извиниться перед пациентами и их родными за такое поведение должностных лиц", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пациентам не нужно покидать онкодиспансер, подвоз воды уже организован в приоритетном порядке. "Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь. Своему заму Александру Андреевичу Кулагину поручил срочно проверить остальные больницы. Чтобы повторения такой ситуации не было", - добавил он.