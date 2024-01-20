В Мадриде 25 тыс. человек присоединились к акции в поддержку Палестины

Участники митинга требуют от Мадрида поддержать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре испанской столицы с требованием "остановить геноцид в Палестине" и "разорвать отношения с Израилем". Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве правительства, на митинг пришли около 25 тыс. человек.

Собравшиеся прошли по центральным улицам Мадрида, многие принесли с собой палестинские флаги. Участники шествия скандировали: "Свобода Палестине", "Это не война, это геноцид", "Израиль виновен, Европа ответственна", "Да здравствует борьба палестинского народа", "Где санкции против Израиля", "Бойкот Израилю" и другие лозунги. Аналогичные манифестации также запланированы и в других городах Испании.

Организаторы протеста считают, что власти королевства "не соблюдают государственное и международное законодательство, сохраняя торговлю оружием с Израилем и не делая все возможное для предотвращения геноцида палестинского народа". Участники митинга требуют от Мадрида поддержать иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля, а также "разорвать дипломатические, институциональные, экономические, спортивные и культурные отношения" с еврейским государством.

Позиция властей королевства заключается в поддержке права Израиля защищаться против атаки радикального движения ХАМАС, однако при соблюдении международного права. При этом премьер-министр Испании Педро Санчес выражал мнение, что еврейское государство непропорционально отвечает на нападение боевиков. Кроме того, Мадрид выступал за то, чтобы в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о признании Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.