В регионах Поволжья продолжатся сильные снегопады

Местами ожидается сильная метель

ТАСС, 20 января. Обильные осадки продолжатся в регионах Приволжского федерального округа в воскресенье, местами ожидается сильная метель. Об этом сообщают главные управления МЧС в регионах Поволжья.

Так, в Ульяновской области к ночи прогнозируется усиление южного ветра порывами 15-20 м/с и метель. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности: ночью и в первую половину дня 21 января ожидается сильный снег, на дорогах сохраняются снежные заносы. Оранжевый уровень опасности также действует из-за сильного гололеда в отдельных районах Саратовской области.

Желтый уровень опасности объявлен в трех регионах. В Самарской области спасатели предупреждают о гололеде, сильном снеге, метели при видимости 500 м и менее, усилении юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. В Пензенской области и Чувашии ночью 21 января местами ожидается сильный снег.

По информации спасателей, в Пермском крае 21 января прогнозируются снег, местами сильный, в отдельных районах - гололед, порывы ветра будут достигать 18 м/с. В Удмуртии и западных районах Оренбургской области ближайшие сутки сохранится ветреная погода, ожидаются сильный снег с метелью. Нижегородские спасатели ранее предупреждали, что снегопады накроют юго-восточные районы. По данным управлений МЧС, снегопады прогнозируются также в Кировской области, Мордовии, Марий Эл и Башкирии.

По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в ночь на 20 января снегопады были в основном слабыми или умеренными, сильный снег отмечен в Губахе и Чердыни. Уточняется, что наиболее значительный прирост снежного покрова зарегистрирован в Бисере (с 76 до 85 см). По данным ГИС-центра, за сутки в Удмуртии выпало до 19 мм осадков, в Татарстане на многих метеостанциях - свыше 20 мм.