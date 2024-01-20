Дорогу до аэропорта Норильска закрыли из-за низовой метели

Спасатели предупредили, что в районе города в ближайшее время и в течение 21 января ожидается усиление южного ветра до 33 м/с

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Автодорога от Норильска до аэропорта Алыкель закрыта для всех видов транспорта из-за низовой метели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"20.01.2024 в 18:15 (14:15 мск) на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель МО Норильск (протяженность 40 км) в превентивных целях в связи с ухудшением метеоусловий (низовая метель) установлено ограничение движения для всех видов транспорта (кроме технологического)", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что в районе города Норильска в ближайшее время и в течение 21 января ожидается усиление южного ветра до 33 м/с и более.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края.