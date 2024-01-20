В Санкт-Петербурге прошел хоровой собор к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда

В нем участвовали более 250 человек из девяти военных и православных коллективов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Хоровой собор прошел в Кронштадтском морском Никольском Ставропигиальном соборе. Мероприятие приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили в Минобороны РФ.

"В хоровом соборе участвовали более 250 человек из девяти военных и православных хоровых коллективов. Хоровой собор стартовал с выступления сводного хора всех участников. Коллективы исполнили Тропарь Крещения Господня. Дирижировал регент Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, художественный руководитель хорового собора Сергей Сидоренко. Первым сольно выступил хор ансамбля песни и пляски Западного военного округа с произведениями Павла Чеснокова "Блажен муж" и "Совет Превечный", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что каждый хоровой коллектив представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки из своего репертуара. Завершился хоровой собор выступлением сводного хора с произведением Павла Чеснокова "С нами Бог".

В хоровом соборе приняли участие хор ансамбля песни и пляски Балтийского флота, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, хор курсантов морского корпуса Петра Великого ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова (Ленина), концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, хор ветеранов ВОВ и военной службы дома офицеров ЗВО, мужской хор "Александр Невский", хоровой коллектив "Крылья" Санкт-Петербургской детской школы искусств №37.

Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте - самый крупный из морских соборов страны, главный военно-морской храм России. Он является частью филиала Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России.