В Тюмени возведут еще один мост через реку Туру

Его проектирование завершится в 2024 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мост через реку Туру, который станет седьмым в городе, возведут в Тюмени, его проектирование завершится в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в рамках Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы занимаемся проектированием моста через реку Тура в районе пересечения улиц Щербакова и 2-й Луговой с выходом на ДОК [микрорайон в Тюмени]. Он начал активно застраиваться, и через программу комплексного развития территории мы рассматриваем возможность пересечения Транссибирской магистрали по улице Аккумуляторной", - сказал он.

Сейчас в городе шесть мостов через Туру, один из которых - пешеходный Мост влюбленных. Во время выступления в рамках дня региона на выставке "Россия" 24 ноября губернатор Александр Моор назвал Тюменскую область регионом крепких семейных ценностей. "И в этом есть небольшой символизм. Посудите сами. У нас в городе Тюмени есть Мост влюбленных и нет ни одного разводного", - сказал он.