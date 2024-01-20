Индия готовится подписать соглашение о сотрудничестве с Московской неделей моды

По словам председателя Совета по дизайну одежды страны Сунила Сейти, "когда многие западные бренды не присутствуют в России, есть хорошая возможность для Индии попытаться войти на этот рынок"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Индийская индустрия моды готовится подписать соглашение с Московской неделей моды о сотрудничестве и двустороннем обмене. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сейти.

"Мы ведем переговоры с Московской неделей моды о начале взаимодействия. Контракт вскоре будет подписан. Тогда мы будем отправлять наших дизайнеров на Московскую неделю моды, а они - на Индийскую неделю моды", - сказал он. "Мы очень рады завершить это дело. Возможно, через неделю мы будем готовы объявить об этом", - добавил Сейти.

"Сейчас, когда многие западные бренды не присутствуют в России, есть хорошая возможность для Индии попытаться войти на этот рынок, открыть магазины", - указал он.

Отвечая на вопрос о возможностях для российской модной индустрии в Индии, Сейти сказал, что в таком обоюдовыгодном сотрудничестве и заключается цель будущего взаимодействия. "Возможно, в октябре в Дели мы увидим российских дизайнеров. Все зависит от соглашения, которое мы вскоре подпишем", - отметил он. "Мы очень в этом заинтересованы. Поэтому, я думаю, мы сделаем это", - заключил он.

Сейти был главным гостем на встрече международного женского клуба, состоявшейся в субботу в посольстве РФ в Нью-Дели. Он рассказал собравшимся о вызовах, с которыми сталкивается индийская модная индустрия, о будущем развитии, перспективах и тенденциях.

Глава Совета по дизайну одежды Индии высоко оценил первый международный форум BRICS+ Fashion Summit, который прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря и был задуман как продолжение проекта "Московская неделя моды". В дни саммита российскую столицу посетили больше 60 делегаций из государств Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии. Индию представляли четыре дизайнера, работы которых были встречены с большим интересом.