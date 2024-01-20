В Москве рассмотрят возможности увеличения пропускной способности МЦК

Сергей Собянин ранее сообщал, что пассажиры МЦК совершили 1 млрд поездок с момента его открытия 10 сентября 2016 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы в перспективе могут провести работу по увеличению пропускной способности на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Наши планы по развитию МЦК, по росту пассажирооборота были превышены реальной заинтересованностью москвичей этим элементом нашей транспортной инфраструктуры. И мы видим, что те планы и тот запас, который рассчитывался на пять лет, уже достигнут. И сейчас ведутся работы для того, чтобы провести мероприятия для увеличения <...> способности перевозить большее количество пассажиров по МЦК. Это будет связано с увеличением количества поездов, размера поездов, возможно, реконструкции и расширения части остановочных пунктов, интенсификации систем связи, энергоснабжения и так далее", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что это станет следующим этапом развития МЦК. Работа по анализу пассажиропотока и выработке программы развития будет продолжаться в этом году. "Будут выработаны мероприятия совместно с нашими коллегами из "Российских железных дорог", чтобы спланировать, назовем так, следующий этап развития, реконструкции и расширения Московского центрального кольца", - сказал заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пассажиры МЦК совершили 1 млрд поездок с момента его открытия 10 сентября 2016 года.