В Великом Новгороде после реконструкции открыли комплекс "Монумент Победы"

В рамках открытия состоялся торжественный митинг и выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Монумент Победы" открыли в Великом Новгороде после реставрации в день 80-летия освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. В рамках открытия состоялся торжественный митинг, выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", а также был произведен орудийный салют, передает корреспондент ТАСС.

На монументе поменяли не только покрытие верхней, нижней площадки и подъема к нему, но и преобразовали саму композицию всадника. Памятник находился в аварийном состоянии. Несмотря на то, что в 2015 году на объекте проводились первоочередные противоаварийные работы, этого было не достаточно. Поэтому около полутора лет назад началась реставрация мемориального комплекса.

"Сегодня для каждого из нас очень знаменательный памятный день, 80 лет назад войска Красной Армии штурмом овладели Новгородом и освободили его от немецко-фашистских захватчиков. Спустя 30 лет на этом месте, где мы находимся сейчас, 20 января 1974 года был открыт "Монумент Победы". Он стал символом стойкости Новгорода в годы войны, местом памяти о героизме его освободителей. Спустя полвека мы вновь находимся здесь, открываем этот величественный мемориал после масштабной реставрации. Здесь находится братская могила танкистов, которые защищали Новгород в 1941 году, перечислены все 50 воинских частей соединений, которые освободили наш город. Если Софийский собор - это духовная опора Великого Новгорода, то мемориал героям освободителям - это нравственный стержень", - зачитал заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов слова полпреда Александра Гуцана.

В момент торжественного митинга над городом пролетела авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи". Ведущий группы - полковник Андрей Алексеев. Летчики показали возможности самолетов-истребителей Су-30СМ и Су-35C. Также в ознаменовании годовщины освобождения города был дан салют из 40 артиллерийских залпов.

"Из двух тысяч зданий в городе тогда уцелело только сорок. Был растащен памятник тысячелетию России, разграблен Софийский собор, полностью уничтожен книжный фонд. Фашисты совершили множество преступлений здесь, но враг был повержен и выгнан. Слава нашим героям и вечная память павшим", - сказал во время церемонии мэр Великого Новгорода Александр Розбаум.

О реставрации мемориального комплекса

За время реставрации подрядчик обновил площадки у памятника, выполнив их из гранита и брусчатки вместо асфальта. Была проведена пескоструйная очистка, снята старая черная краска и выполнено патинирование с покрытием защитного воска композиции всадника, орудий и мемориального знака, восстановлены барельефы. На нижней площадке появилась клумба в виде звезды, установлены скамейки и новое освещение.

Проект по реконструкции объекта культурного наследия "Монумент Победы" в Кремлевском парке "Екатерининская горка" выполнен по государственной программе Новгородской области "Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019-2024 годы".