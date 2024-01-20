СК соединил в одно производство дела об избиении прохожих на улицах Белгорода

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ соединил в одно производство уголовные дела об избиении прохожих на улицах Белгорода. Об этом ТАСС сообщили в СК РФ.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько молодых людей избивают прохожих. Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. <...> в одно производство соединены уголовные дела, поступившие из органов внутренних дел в отношении четырех фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершивших преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. По данным СК, 17-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти, а также возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а 19-летнему фигуранту - в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти.

"Остальные лица обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также на причастность к совершению указанных преступлений проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - сказали в СК.