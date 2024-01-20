В Севастополе, где произошел обвал подпорной стены, запустили движение транспорта

Остановленным остается троллейбусное сообщение

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Две полосы движения для всех видов транспорта, кроме троллейбусов, открыли после устранения обвала подпорной стены в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.

"Работы по устранению обвала подпорной стены на [улице] Героев Севастополя завершены. Две полосы движения для всех видов транспорта открыты, кроме троллейбусов", - написал он.

Троллейбусное сообщение остановлено из-за повреждения контактной сети до ее восстановления. Специалисты работают, и власти просят жителей и гостей Севастополя пока пользоваться автобусами.

В ночь на 19 января в Севастополе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находятся четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых живет 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.