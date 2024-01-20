В Пакистане перед собранием оппозиции произошел сбой в работе соцсетей

Проблемы в работе сервисов фиксируют по всей территории страны, сообщила Netblocks

ИСЛАМАБАД, 20 января. /ТАСС/. Массовый сбой в работе социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана перед собранием в онлайн-формате оппозиционной партии экс-премьера Имрана Хана. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальных сетей, включая X, Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС), Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) и YouTube, по всему Пакистану", - говорится в тексте.

Отмечается, что это произошло перед вторым запланированным виртуальным собранием пакистанского "Движения за справедливость", которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан.