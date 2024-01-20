В Саратовской области построят шесть поликлиник

Объекты возведут по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения

ТАСС, 20 января. Работа над проектированием и строительством шести поликлиник ведется в Саратовской области. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство региона.

"В регионе появятся шесть новых поликлиник. <…> Объекты будут возведены по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения", - отмечается в сообщении по итогам совещания губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с руководителями профильных ведомств.

Уточняется, что в 2024 году в селе Озинки планируется начать строительство поликлиники, которая ежедневно сможет принимать порядка 150 человек, в том числе 50 детей. Губернатор поручил разработать дорожную карту строительных работ. Поликлиника в микрорайоне Шурова Гора в Энгельсе будет рассчитана на 300 посещений в смену. По данным властей, проектно-сметная документация проходит экспертизу, после чего будет объявлен аукцион для определения строительного подрядчика.

Еще две поликлиники появятся в Саратове, в настоящее время идет разработка соответствующих проектов. Новое учреждение здравоохранения в Поливановке сможет принимать 150 пациентов в день, включая 50 детей. "Поликлиника в микрорайоне Авиатор <…> будет похожа на аналогичный комплекс в микрорайоне Звезда", - говорят власти.

Подчеркивается, что продолжается строительство поликлиник в Новоузенске и Красном Куте. "Строительство новых поликлиник и больниц ведется не только в крупных городах, но и в отдаленных районах. Тем самым расширяются возможности граждан на получение высокотехнологичной медицинской помощи практически рядом с домом", - цитируют в сообщении Бусаргина.