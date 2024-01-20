Bild: Германию начали покидать беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных

Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты, рассказала руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Первые беженцы, которые получили банковские карты вместо наличных денег, уже начали уезжать из Германии, недовольные этим нововведением. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По ее информации, правительство ФРГ только обсуждает возможность введения банковских карт для беженцев, однако в округе Грайц (федеральная земля Тюрингия) их уже начали выдавать. Пока мигрантам раздали около 200 платежных карт, к концу месяца их должны получить 740 беженцев. В нескольких регионах страны эту практику проанализировали и уже начали консультироваться насчет того, как создать аналогичную систему.

"Большинство мигрантов принимают перемены и счастливы, что они вообще что-то получают", - рассказала газете руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд. Однако еще в декабре 2023 года, по ее словам, 15 беженцев заявили, что им нужны наличные, а не карта, и вскоре после этого уехали из Германии. Число депортированных из округа Грайц, как отмечает издание, увеличилось в разы.

"Платежная карта позволяет отделить зерна от плевел. Тех, кому действительно нужно убежище, не волнует способ оплаты: они тратят пособия на одежду и еду. Но некоторые, особенно молодые люди, используют пособие для покупки новых мобильных телефонов", - констатировала Пёланд.

Система работает так, что каждый беженец (в основном из Сирии и Афганистана) получает карту, которая ежемесячно пополняется местной администрацией. Покупки можно совершать везде, однако карты действуют только в определенном регионе. Кроме того, банковские переводы (например, на родину или на погашение кредитов) невозможны. При достижении кредитного баланса в €5 тыс. карта больше не пополняется.