В Германии десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил

В частности, во Франкфурте-на-Майне на улицы вышли около 35 тыс. человек

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях против правых сил и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в различных городах ФРГ, передает агентство DPA.

Во Франкфурте-на-Майне, как сообщили в местной полиции, на улицы вышли порядка 35 тыс. человек. Акция прошла под лозунгом "Защитим демократию". По данным правоохранителей и организаций, в Эрфурте (федеральная земля Тюрингия) собралось несколько тысяч активистов. Во Фрайбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) было около 5 тыс. участников.

В Ганновере также десятки тысяч человек провели демонстрацию против правого экстремизма и за демократию. В руках активисты несли плакаты с надписями типа "Фашизм - не альтернатива". Среди прочих, на митинге выступили премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и бывший президент ФРГ Кристиан Вульф (2010-2012). Организаторы говорили о 35 тыс. участников. Эта цифра согласована с полицией. Вайль призвал собравшихся занять четкую позицию против правых и встать на защиту прав человека и демократии. Около 12 тыс. человек приняли участие в демонстрации против правого экстремизма в Касселе. Это в 12 раз больше, чем первоначально ожидалось. Крупный митинг против правых сил также запланирован на воскресенье в Берлине.

В последние дни в различных городах Германии проходят акции протеста против правого экстремизма. В среду такие манифестации прошли в Берлине и Фрайбурге. 14 января крупная демонстрация против правого экстремизма состоялась возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщало агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов акции, она собрала 25 тыс. человек. Такой же митинг прошел в Потсдаме, на него пришло 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

Демонстрации проходят на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии АдГ, в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.