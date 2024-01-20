В Москве впервые показали фильм о крупнейших строительных проектах России

Картина рассказывает о том, как выглядит современная российская стройка и какие там работают люди

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьера документального фильма о крупнейших российских строительных проектах, реализующихся в настоящее время, "Мегапроекты России" состоялась в рамках Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

Фильм, созданный ТАСС по заказу проектного офиса Международного строительного чемпионата, рассказывает о том, как выглядит современная российская стройка и какие там работают люди. Кинолента позволяет ознакомиться с шестью уникальными стройплощадками: "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области, АЭС "Аккую" в Турецкой Республике, Керакский тоннель и Амурский ГПЗ в Амурской области, реактор МБИР в Ульяновской области.

Такой перечень объектов дал авторам фильма возможность рассказать о строительстве в разных климатических зонах и за границей, о работе зачастую в экстремальных условиях над уникальными проектами и о применении современных российских технологий, аналогов которым нет в мире.

Повествование опирается на истории строителей: люди гордятся тем, что стали частью мегапроектов, что смогли побывать на уникальных предприятиях или приобрели бесценный опыт и выросли в специалистов высокого класса.

"Большие стройки завораживают, и в обычной жизни попасть на такие объекты очень сложно. Нам хотелось показать в этом фильме, что строитель - это профессия созидателей, профессия в которой есть вызов и взгляд в будущее. Конечно, надеюсь, что после просмотра этого фильма наши школьники, молодежь, кто еще не определился со своей жизненной траекторией, - посмотрят в сторону строительных специальностей", - рассказала соавтор фильма и руководитель направления "Управление конференций" ТАСС Елена Борисенко.