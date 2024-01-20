В Карачаево-Черкесии ожидаются сильные осадки

Предупреждение действует 21 и 22 января

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Сильные дожди и снег прогнозируются в ближайшие двое суток в Карачаево-Черкесии, сообщает региональное управление МЧС.

"По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 и 22 января местами в республике ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением, нарушениями в работе транспорта, дренажно-коллекторных и ливневых систем, падением деревьев, повреждением линий связи и электропередачи.