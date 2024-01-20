Сын первого президента Грузии возглавил главную библиотеку страны

Константин Гамсахурдия сменил на этой должности Георгия Кекелидзе, который в течение 11 лет возглавлял учреждение

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Константин Гамсахурдия назначен директором Национальной парламентской библиотеки республики. Об этом сообщила пресс-служба грузинского законодательного органа.

"Председатель парламента [Грузии] Шалва Папуашвили представил руководителям Национальной парламенской библиотеки нового директора Константина Гамсахурдию. Председатель парламента поблагодарил представителей Национальной библиотеки за многолетнюю деятельность, а новому директору пожелал удачи в общенациональном деле", - говорится в сообщении.

Гамсахурдия сменил на должности директора библиотеки Георгия Кекелидзе, который в течение 11 лет возглавлял учреждение.

Константин Гамсахурдия родился в июне 1961 года. В 1983 году окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. В 2007 году занялся политикой и присоединился к силам, составляющим оппозицию к Михаилу Саакашвили (занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года).