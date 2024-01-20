Около 1 тыс. псковичей посетили концерт музыкального фестиваля Валерия Халилова

Мероприятие прошло в Большом концертном зале филармонии

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Концерт "Россия - навсегда великая страна" в рамках международного музыкального фестиваля Валерия Халилова состоялся в Пскове при участии губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Мероприятие прошло в Большом концертном зале филармонии, которая является главной концертной площадкой региона, выступления музыкантов посетили порядка 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня в Пскове впервые состоялся международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова, мероприятие прошло в Большом концертном зале филармонии и вызвало большой интерес у публики. Концерт прошел при аншлаге, зрители смогли услышать такие всем известные произведения, как "Песня о друге" Владимира Высоцкого и "Мгновения" Михаила Таривердиева. Концерт посетили порядка 1 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что инструментальные и песенные сочинения Валерия Халилова и Василия Агапкина прозвучали в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой.

"Этот фестиваль и состоявшийся в его рамках концерт "Россия - навсегда великая страна" стал настоящим событием в культурной жизни нашего региона. Среди произведений, которые мы сегодня услышали, такие всемирно известные композиции, как "Время вперед" [Георгия] Свиридова, музыка из кинофильма "Земля Санникова" композитора [Александра] Зацепина, "Катюша" [Матвея] Блантера, а также "На сопках Манчьжурии" военного капельмейстера Ильи Шатрова", - уточнила собеседница агентства.

Валерий Халилов - советский и российский дирижер, композитор, начальник ансамбля и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер.