В Рязанской митрополии обратили внимание на запахи в городе

Жители Рязани ранее жаловались на неприятные запахи в микрорайонах у Южного промышленного узла

ТАСС, 20 января. Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии Русской православной церкви Дмитрий Фетисов обратил внимание властей на резкий, неприятный запах, который ощущается в нескольких микрорайонах Рязани. Об этом Фетисов написал во "Вконтакте".

"Несколько дней как мерзкое зловоние опять накрыло Дашки, сегодня и в центре уже дышать невозможно. Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти все никак не могут. Видимо, так утомились поисками, что уж и искать перестали", - написал Фетисов.

В комментариях под постом священника жители Рязани согласились, что дышать нечем - из-за запаха сложно ходить по улице, горожане закрывают лицо шарфами.

В пресс-службе правительства Рязанской области пока не комментируют ситуацию. В мэрии Рязани также не отреагировали на высказывание священника.

Ранее жители Рязани уже жаловались на неприятные запахи в микрорайонах у Южного промышленного узла. Жалобы возникали с 2012 года. Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее говорил, что источников неприятного запаха может быть несколько, их необходимо установить и проводить работу. Власти планировали вести мониторинг атмосферного воздуха в Рязанской области в непрерывном режиме.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в Рязани. По данным следствия, руководители коммерческих организаций получили незаконные лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по обращению с химическими веществами и отходами на территории шлаконакопителей и станций нейтрализации сточных вод в районе Турлатово. С 13 марта 2007 по 10 октября 2022 года было захоронено около 355 тыс. куб. м химических веществ и отходов, которые создавали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека.