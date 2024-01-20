Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что устранены более 90% поступивших жалоб

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Коммунальные службы в Псковской области устранили последствия "мусорного коллапса", который был зафиксирован на территории региона в новогодние праздники в начале 2024 года. Подрядные организации отработали большинство жалоб, ранее поступивших от жителей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram-канале.

"Сегодня истек десятидневный срок, который давал руководству причастных компаний на разбор и вывоз мусорных завалов. Надо сказать, что в целом поставленная задача выполнена. Всех благодарю за оперативную обратную связь", - написал Ведерников.

По его словам, за последние полторы недели коммунальные службы отработали более 90% поступивших жалоб. "Остальные, в основном это заявки на вывоз крупногабаритного мусора, будут выполнены в ближайшее время. Если у вас еще не вывезли крупный мусор, оставить заявку можно по телефону 122. Если не будет реакции, пишите мне", - добавил губернатор.

За новогодние праздники коммунальные отходы скопились у подъездов домов в Пскове и на контейнерных площадках в районах области. В адрес властей поступило несколько сотен жалоб, были выявлены случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа. По информации властей, основой "мусорного коллапса" стали неурегулированные финансовые вопросы между регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранском".

Сотрудники правоохранительных органов по итогам прокурорской проверки регионального оператора по обращению с ТКО выявили грубые нарушения в этой деятельности и возбудили два административных дела по факту несоблюдения санитарных норм и нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.