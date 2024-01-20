На Украине объявили в розыск бывшего лидера запрещенной Компартии

Петра Симоненко обвиняют в призывах к захвату власти, указано в базе розыска украинского МВД

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего лидера запрещенной Компартии страны Петра Симоненко в связи с обвинением в призывах к захвату власти. Соответствующее оповещение размещено в базе розыска украинского МВД.

Симоненко объявлен в розыск как лицо, "скрывающееся от органов досудебного расследования", датой исчезновения указано 19 августа 2023 года.

В сообщении МВД указано, что экс-лидер Компартии обвиняется по ч. 3 ст. 19 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти). Политику грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

В августе 2023 года СБУ предъявило Симоненко обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе о призывах к захвату власти и поддержке спецоперации России. СБУ заявляла, что политик "лично встречал, а затем расквартировал в собственном доме" российских спецназовцев в Киевской области в 2022 году и обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу эвакуации в РФ. По утверждению спецслужбы, приехав в Россию, Симоненко был назначен заместителем председателя объединения, подконтрольного КПРФ.