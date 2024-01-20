Даванков заявил, что площадку под Ленин-центр стоит выделить в Ульяновске

Вице-спикер Госдумы отметил, что необходим именно историко-культурный центр

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ленин-центр, где желающие смогут познакомиться с биографией Владимира Ленина и разными точками зрения на нее, стоит выделить в Ульяновске. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Знаете, почему коммунисты такие грустные? Потому что у Ельцина есть свой центр, а у Ленина нет. Возможно, стоит выделить площадку в Ульяновске под Ленин-центр. Именно историко-культурный. Где можно будет познакомиться с биографией Владимира Ильича и разными точками зрения на нее. А страна продолжит жить, будущим, а не прошлым", - сказал он.

Комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по поводу идеи перезахоронения Ленина, Даванков отметил, что общество готово примириться с историей, отпустить прошлое и двигаться дальше.

"Как историк по образованию считаю, что прошлое надо уважать, извлекать из него уроки и учитывать при движении в будущее. А не превращать в аттракцион для туристов. Сам Ленин об этом не просил. И очень удивился бы, узнав, что его мумия до сих пор лежит в центре Москвы. Пора положить конец спорам и упокоить тело с миром", - считает парламентарий.

Согласно данным ВЦИОМ, примерно 30% россиян, принявших участие в опросе, поддерживают идею немедленного перезахоронения тела Владимира Ленина, еще треть опрошенных выступают за то, чтобы оставить его в Мавзолее, чуть меньше респондентов предлагают оставить принятие решения следующим поколениям.