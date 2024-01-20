УФСБ пресекло контрабандный канал комплектующих для оружия на Украину

Сотрудники УФСБ по Белгородской области установили причастность гражданина Украины к организации незаконного перемещения в страну комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела о создании контрабандного канала поставки продукции военного назначения на Украину. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники)", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ по региону установили причастность гражданина Украины к организации в интересах предприятий оборонного комплекса сопредельного государства незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке "Гвоздика".