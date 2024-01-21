Священники РПЦ провели в Бенине посвященную Крещению Господню литургию

Службу посетили проживающие в этой стране соотечественники, а также сотрудники посольства и члены их семей

ХАРАРЕ, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Священники Русской православной церкви (РПЦ) иереи Парфений Дансу и Борис Питассо провели в Бенине литургию, посвященную празднику Крещения Господня. Богослужение состоялось в резиденции посла России в Котону, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Бенине Владимир Сернов.

"Божественная литургия по случаю праздника Крещения Господня состоялась 20 января в резиденции посла России в Котону, - сказал дипломат. - Богослужение совершили священники Русской православной церкви иереи Парфений Дансу и Борис Питассо".

По его словам, на службу собрались проживающие в Бенине соотечественники, а также сотрудники посольства и члены их семей.

По окончании богослужения гостям предложили традиционные русские угощения и чай.