Регионам России отгрузили более 294 тыс. флаконов обновленного "Спутника лайт"

Вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот в декабре 2023 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 294 тыс. флаконов обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" переданы в российские регионы, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Все, что запросили, все отгрузили - 294 тыс. 750 флакончиков", - сказал он.

11 декабря 2023 года пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве. 12 декабря вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот.