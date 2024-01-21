Туркменский алабай стал чемпионом России на соревновании овчарок

Речь идет о собаке, подаренной в 2021 году президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым главе Татарстана Рустаму Минниханову

АШХАБАД, 21 января. /ТАСС/. Туркменский алабай по кличке Акдус ("Белый друг") стал чемпионом России на соревновании "Овчарка Центральной Азии". Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения нового Конного комплекса в городе Аркадаг, передает государственное агентство TDH.

Бердымухамедов рассказал, что 15-17 января 2024 года в Казани прошло торжество по случаю награждения победителей чемпионата Российской кинологической федерации в номинации "Овчарка Центральной Азии". Алабай Акдус, подаренный в 2021 году президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым главе Татарстана Рустаму Минниханову, стал чемпионом России по двум направлениям. Он был удостоен награды за чистокровность и красоту, а также за понятливость и внимательность. В номинации по всей России участвовало около 200 собак.

Председатель Народного совета передал соответствующие сертификаты руководству ассоциации "Туркменские алабаи", которое приняло решение от имени всего народа передать в качестве символа радостных событий президенту Туркмении щенка алабая по кличке atlyk (Радость).

В состав Российской кинологической федерации входят Федерация служебного собаководства России, Федерация охотничьего собаководства России, Федерация любительского собаководства России, всероссийская ассоциация общественных объединений независимых собаководов. В племенной книге Российской кинологической Федерации состоят на учете примерно 5,5 млн собак, 1 тыс. 427 кинологических клубов и 22 тыс. 358 объектов для содержания собак со всех регионов страны.

Алабай считается национальным достоянием Туркмении наряду с ахалтекинскими скакунами. Экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов посвятил им несколько книг. Он также дарил щенков этой породы высокопоставленным гостям, в том числе российскому лидеру Владимиру Путину. В 2021 году в Туркмении был учрежден праздник алабая и первый конкурс "Отважный туркменский алабай года".