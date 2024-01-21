Оформление статуса предпенсионера упростили в Москве на портале mos.ru

Сведения автоматически будут переданы в информационные системы города для оказания мер соцподдержки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Форму для подачи заявления на получение статуса предпенсионера упростили на столичном портале mos.ru. В обновленной форме сократили перечень предоставляемых заявителем сведений, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На портале mos.ru обновили форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. В шаблоне заявки сократилось количество пунктов, обязательных для заполнения, а также изменился дизайн. Подать заявление стало еще проще и быстрее. Обновленная форма на mos.ru позволяет заявителям не предоставлять сведения об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения данных в документе, удостоверяющем личность, со сведениями в удостоверениях "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы". Теперь в заявке на получение статуса "предпенсионер" нет блока "Сведения об изменении Ф.И.О". Все данные о заявителе органы социальной защиты будут проверять самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Горожанам потребуется прикреплять к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они относятся к категории "Ветеран военной службы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за получением статуса предпенсионера могут обратиться жительницы столицы, достигшие возраста 55 лет, и москвичи в возрасте от 60 лет. Претенденты должны иметь страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран военной службы". С 2021 года статус оформляется только в электронном виде на портале mos.ru.

"Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса. Ежегодно около 100 тыс. москвичей подают заявление на получение статуса предпенсионера, пользуясь порталом mos.ru", - привели в тексте слова председателя Комитета госуслуг столицы Елены Шинкарук.

Как поясняется в тексте, уведомление о присвоении статуса предпенсионера придет в личный кабинет на портале. Сведения, подтверждающие льготный статус у гражданина, автоматически будут переданы в информационные системы столицы для оказания мер социальной поддержки. Так, горожанам предпенсионного возраста предоставляется бесплатный проезд в наземном городском транспорте, в метро, на МЦК, в пригородных электричках. Также неработающим предпенсионерам, нуждающимся в лечении по медицинским показаниям, предоставляются бесплатные путевки в санатории, при этом им возмещают расходы на проезд в железнодорожном транспорте к месту лечения и обратно.