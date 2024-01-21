Поезда "Иволга 4.0" проходят обкатку для запуска на МЦД

Вагоны, в частности, оснащены зарядками для гаджетов, включая электросамокаты

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Поезда нового поколения "Иволга 4.0" проходят тестовую обкатку без пассажиров на участке Нахабино - Волоколамск - Нахабино. В перспективе составы планируют запустить на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Иволга 4.0" проходит обкатку без пассажиров. Совсем скоро новая "птичка полетит" на диаметры. Вместе с коллегами из ЦППК мы тестируем оборудование нового российского поезда на участке Нахабино - Волоколамск - Нахабино. Специалисты следят за надежностью работы, плавностью и бесшумностью хода, системой связи, механическим, электрическим и пневматическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Новый состав сделан на Тверском вагоностроительном заводе. Среди отличий наличие трех дверей в промежуточных вагонах. Помимо этого, вагоны оснащены зарядками для гаджетов, в том числе для электросамокатов, предусмотрены места для велосипедов и умное освещение.

"Впервые в России Москва самостоятельно закупила ж/д поезда с привлечением средств инфраструктурного кредита - за два года мы закупили 220 вагонов "Иволга 3.0". По поручению мэра Москвы Сергея Собянина планируем полностью обновить поезда на D3 к концу этого года, а на D4 - к концу 2025 года. "Иволга 4.0" - современный состав, который создан специально для МЦД. В нем обновлен интерьер и экстерьер, появились дополнительные двери. Пассажиры смогут быстрее заходить и выходить из поезда", - привели в материале слова заммэра столицы Максима Ликсутова.