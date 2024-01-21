Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2023 году составил более 75 млн человек

Он превысил показатель 2019 года, отметил вице-премьер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Туристический поток по России в 2023 году превысил показатель 2019 года и составил, по предварительным данным, свыше 75 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления в рамках Дня спорта и туризма, который проходит на выставке-форуме "Россия".

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в 2022 году туристический поток по стране составил 73,1 млн человек.

"По итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку 2019 - доковидного - года. Это, предварительно, более 75 млн [человек]", - сказал он.

Согласно целевым показателям национального проекта по туризму, к 2030 году туристический поток по России должен достигнуть 140 млн поездок в год. Объем номерного фонда планируется увеличить до 909 тыс., число рабочих мест - до 4,9 млн.