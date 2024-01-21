В Ижевске прогнозируют выпадение двух месячных норм осадков

В городе продолжает действовать режим повышенной готовности, а также продлевается свободное посещение в школах

ТАСС, 21 января. Уровень выпавших в Ижевске осадков к вечеру воскресенья составит две месячных январских нормы, сообщили в администрации муниципалитета.

"Две месячных январских нормы составит количество осадков к вечеру 21 января в Ижевске. Только за последние сутки высота снежного покрова увеличилась на 20 см", - говорится в распространенном сообщении.

В городе продолжает действовать режим повышенной готовности. Дорожники, несмотря на аномальный снегопад, не допустили остановки движения общественного транспорта, трафик по магистралям обеспечен.

Глава города Дмитрий Чистяков обратился к работодателям с просьбой по возможности организовать работу для сотрудников в дистанционном режиме. "До особого распоряжения мы продлеваем режим свободного посещения в школах и учреждениях допобразования. Если есть сложности с подвозом детей на занятия, оставьте их завтра дома. Сами сегодня минимизируйте, пожалуйста, передвижения по городу", - приводятся в сообщении его слова.

Председатель правительства региона Ярослав Семенов отметил, что обстановка в регионе остается непростой, из-за сильного ветра дороги "переметает". Он также опроверг сообщения о нехватке бензина на заправках. По словам Семенова, некоторые проблемы наблюдаются только на АЗС "Татнефть" из-за перекрытия федеральной дороги со стороны Татарстана.

В регионах ПФО

С последствиями снегопадов продолжают бороться и в других регионах Приволжского федерального округа. Так, в Пермском крае зона обильных осадков сместилась на северо-запад и север, где выпало 10 мм в Чердыни, 9 мм в Кочево, по 8 мм в Косе и Гайнах.

В Башкирии в результате снегопада введены ограничения движения на двух участках федеральных трасс и на 14 региональных и муниципальных общей протяженность более 1,1 тыс. км. Ограничения также действуют на некоторых дорогах в Оренбургской области, Удмуртии и Татарстане.